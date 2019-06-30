تعطيل الدوام الرسمي لمدة شهر في محاكم كردستان

2019/06/30 | 18:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ كردستان

أعلن مجلس القضاء في اقليم كردستان، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي لمدة شهر في محاكم الإقليم، بإستثناء النظر في "ملفات الادعاء العاجلة".

وقال رئيس المجلس بنكين قاسم في كتاب رسمي يحمل توقيعه وصادر بتاريخ اليوم 30 حزيران، إن "تعطيل الدوام يبدأ من يوم غد الاثنين ويستمر لغاية شهر ويشمل محاكم الإقليم".

وأضاف قاسم، ان "تعطيل الدوام لا يشمل ملفات الادعاء العاجلة والتي يجب ان يتم النظر اليها خلال العطلة".

بغداد اليوم _ متابعة

دعا البرلمان البحريني، اليوم الأحد، دولة قطر إلى التركيز على إيجاد حلول لـ"مشكلاتها الداخلية، والكف عن التعمد لإثارة الفتن والتدخل بشؤون البحرين الداخلية"، فيما اتهم "قناة الجزيرة القطرية" بالسعي لـ&qu

بغداد اليوم - الديوانية

نفى عضو مجلس محافظة الديوانية، جعفر الموسوي، اليوم الاحد، انسحابه من كتلة الفتح واستقالته من المجلس.

وقال الموسوي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، وهو عضو في مجلس الديوانية عن تحالف الفتح، إن "الاخبار التي تحدثت عن ان

بغداد اليوم - متابعة

توجه آلاف السودانيين، اليوم الأحد، في مسيرة إلى وزارة الدفاع في الخرطوم، وذلك بعد مقتل أحد المتظاهرين.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين للتوجه بمسيراتهم نحو القصر الجمهوري في السودان، لمطالبة المجلس العسكري بـ"

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