بالاسماء.. موعد مقابلة الضباط والموظفين المرشحين للنقل على ملاك مفتشية الداخلية

2019/06/30 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن موعد المقابلة {للوجبة الأولى} من الضباط والموظفين المدنيين الذين رشحوا أسمائهم للنقل ضمن ملاك مكتب المفتش العام.

وذكر بيان للمكتب، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" المقابلة ستكون من قبل اللجنة المختصة في معسكر الولاء {البناية 40} يوم الأربعاء المقبل في الساعة العاشرة صباحاً، والتي تبدأ بالتسلسل {1-العقيد أحمد محمد حسين علي، وتنتهي بالتسلسل 127-الموظفة باسمة يحيى محمد رشيد}".وأضاف" سيتم الإعلان عن مقابلة الوجبات الأخرى تباعاً لذا اقتضى التنويه".أسماء الوجبة الأولى الواجب حضورهم يوم الأربعاء الموافق 3/7/2019:1-عقد احمد محمد حسين علي2-رائد اثير احمد عباس محيسن الدعمي 3-رائد اثير نجم عبد علي السعدي4-رائد احسان هادي علوان محمد الفتلاوي5-رائد احمد حميد عليوي عبد الحسن6-رائد احمد خضر يوسف ابو رهين الموسوي7-رائد احمد زهير محمود مريوش الزهيري8-رائد احمد عامر حسين عبد علي9-رائد احمد فارس كريم حزام الساعدي10-رائد احمد قاسم عبد النبي عسكر الحجامي11-رائد ادريس حسن وريوش كاظم12-رائد ارشد عباس ناجي حسن البطوشي13-رائد اياداديب عبدالحميدصادق النقيب14-رائد ايمن جاسم محمد ولي15-رائد أحمد جاسم هلال منصور بريسم المياحي16-رائد أحمد حسين علي جبر ألمگصوصي 17-رائد أحمد حمود ظاهر رشيد الزهيري18-رائد أحمد رياض محمد عبود حميد الدليمي19-رائد أحمد عبد عليوي مظلوم اللامي 20-رائد أحمد وطيد مزيد شذر الربيعي21-رائد أسعد قاسم عبد النبي عسكر الحجامي22-نقيب احسان علي عبد الامير علي23-نقيب احمد خالد علوان حسين24-نقيب احمد عطيه خلف مهدي المزروعي 25-نقيب احمد علي صكر هاشم26-نقيب احمد فالح جاسم27-نقيب احمد مازن عباس محمد الساعدي 28-نقيب احمد محسن زيدان عبد القريشي29-نقيب احمد محمد سالم جويد العيساوي30-نقيب احمد نعمه محسن علي السعدي31-نقيب امجد ابراهيم نصيف جاسم العباسي32-نقيب ايهاب عطوان صيوان عطيه الحسيني 33-نقيب انور زيدان خلف مشحوت34-نقيب اوس عباس فاضل حسن ال جريو35-ملازم اول احمد ثائر مجيد صادق الهاشمي36-ملازم اول احمد عذاب ضمد سلمان المجبلي37 ملازم اول احمد فاضل اسماعيل حمزه ال جبير38 ملازم اول اسامه حسين علي حسن الزويني39 ملازم اول أحمد كريم نايف ذياب 40 ملازم اول أكرم علي عبيد علوان الجبوري 41 ملازم اول احمد باسم حياوي42 ملازم اول احمد رياض طه محمود43 ملازم اول الحسن علاء عباس خزعل44 ملازم احمد حسين حسن عباس45 ملازم احمد خزعل فرج حنون الكعبي46 ملازم احمد ضياء جاسم عبدالسادة الزبيدي47 ملازم احمد عبدالرحمن علي بلو الحسين48 ملازم احمد قاسم زيدان خلف الشمري49 ملازم اسامة كيلان عبد الرزاق سلمان ال حجم50 ملازم الياس بدل فرمان 51 ملازم امجد عباس حسين لعيبي زيداوي52 ملازم امجد ليث حميد سكران الركابي 53 ملازم امير محمد علي ماهر محمد54 ملازم انور صباح راضي شبيب الدراجي55 ملازم انور عبد الحسين عيدان56 ملازم انور لازم خلف فرحان الكناني57 ملازم ايمن علي نصيف جاسم58 ملازم أنور عبد الحسن عيدان رزيج الاسدي59 موظف / د 4 اثير علي عبد الوهاب علي العبيدي60 موظف / د 4 احمد مانع جمعة عذافة السلمان 61 موظف / د 4 احمد عادل حسن سلمان العباس62 موظف / د 4 احمظ اسماعيل جعفر حسن العبودي63 موظف / د 5 احمد محمد سعيد عبد الحميد عباس الربيعي64 موظف / د 5 احمد عبد الامير حسين عبيد المنصوري65 موظف / د 5 احمد عبد المنعم مهدي علي الكفائي66 موظف / د 5 اسراء عبد الكاظم عباس علي بني سعد67 موظف / د 5 امير مهدي عبد الامير مهدي الموسوي68 موظف / د 5 اوراس علي اسماعيل احمد الطويل69 موظف / د 5 ايمان شمان سعيد الياس الشماني70 موظف / د 6 ابراهيم فاضل عبد حمد السعيدي71 موظف / د 6 اثمار احمد عبد الرضا صيوان اللامي72 موظف / د 6 اثير صباح جميل خلف العبيدي73 موظف / د 6 احمد جاسم غلام معن الشمري 74 موظف / د 6 احمد حاكم عبد عجيل الوائلي 75 موظف / د 6 احمد حسين خنجر محمد الموسوي 76 موظف / د 6 احمد حسين محمد توفيق البياتي77 موظف / د 6 احمد داود سليمان احمد الزهيري78 موظف / د 6 احمد رزاق زغير فياض المساري79 موظف / د 6 احمد شايع فرحان جيتان الكناني80 موظف / د 6 أحمد طلال داود شكر الزيدي 81 موظف / د 6 احمد صالح هادي شمام82 موظف / د 6 احمد عبد الستار حازم حامد الحفوظي83 موظف / د 6 احمد علي موحان عبد مطلك العبيدي84 موظف / د 6 احمد فخري كريم محمد التميمي85 موظف / د 6 احمد قيس فرحان حنفيش الشمري86 موظف / د 6 احمد قيس فرحان حنفيش الشمري87 موظف / د 6 احمد مصطفى حميد عبد الله البياتي88 موظف / د 6 احمد نزار خلف رشيد العلواني89 موظف / د 6 احمد نعيم عباس سلطان البركي90 موظف / د 6 احمد نوري كاظم مبارك العبادي 91 موظف / د 6 اسامه عبد الامير ناصر المالكي92 موظف / د 6 اسراء عبد ياسر حرز الابراهيمي93 موظف / د 6 اسيل قحطان ابراهيم حمود الجليحاوي 94 موظف / د 6 اسيل موفق حسن حسين السيف95 موظف / د 6 امجد كامل احمد جاسم العبيدي 96 موظف / د 6 امير عبد الجبار حزيم خصين الهليجي97 موظف / د 6 انس نبيل شاكر عبد الرزاق الرويشدي98 موظف / د 6 انمار كامل حسين علي الموسوي99 موظف / د 6 اوس جاسم محمد خلف الطربولي100 موظف / د 6 اوس محسن دهوش شناوه حسيناوي سراي101 موظف / د 6 اوس محمد عبدالله شباط النداوي 102 موظف / د 6 ايمن عبد الرزاق عبد الملك عبد الوهاب الدليمي103 موظف / د 6 ايهاب عجيل شهاب احمد اللامي104 موظف / د 6 أيه علي حسين شمخي الزيدي105 موظف / د 6 احمد رزاق عيه جبر العتابي 106 موظف / د 6 اركان احمد داود محمد علي107 موظف / د 6 ايهاب رزاق عبد الرضا حسين الدغيراني108 موظف / د 6 امير سمير علوان رزوقي الادريسي109 موظف / د 6 احمد هادي حسين مهودر الربيعاوي110 موظف / د 6 اثير محمود مثنى مشيت البهادلي 111 موظف / د 6 احمد حامد محمد كاظم العزاوي 112 موظف / د 6 امير عبد الرزاق علي عدنان الريماوي113 موظف / د 6 اسامة احمد حجيل دكمان البرقعاوي114 موظف / د 6 اسامة عادل شهاب احمد الطلال115 موظف / د 6 اسامه حسن عمر حسين الجبوري116 موظف / د 6 امير عباس موسى محمدعلي الحداد117 موظف / د 6 أياد عبد المحسن علي عبد السادة الفتلاوي118 موظف / د 6 انور غازي ثجيل عداي الزيدي119 موظف / د 6 اياد لفته مجيد علي المياحي120-موظف / د 6 باقر ماجد عبد الرزاق عبد العزيز الصفار121-موظف / د 7 ابراهيم ثامر غفوري حمادي المشهداني122-موظف / د 7 احمد جواد كاظم العلي123-موظف / د 7 أحمد عبد الخالق عبدالحميد طه الجيالي124-موظف / د 7 احمد عباس غالي ثامر المالكي125-موظف / د 7 اخلاص جبار لفته عبد السادة الزهيري126-موظف / د 7 ارشد عزيز محمد كاظم العبودي127-موظفة / د 7 باسمة يحيى محمد رشيد

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