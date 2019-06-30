تقارير اعلامية: هروب زوجة حاكم دبي ونجلها وتقديمها للجوء في ألمانيا

2019/06/30 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت تقارير اعلامية بريطانية والمانية، انباء عن هروب الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين (45 عاما)، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (69 عاما)، من الإمارات وتقديم طلب للجوء في ألمانيا مع طفليها.

وقال موقع صحيفة "بيلد" الألمانية إن من الواضح أن الأميرة هيا ابنة الملك الأردني الراحل الحسين، قد غادرت دبي برفقة ابنها زايد (7 أعوام) وابنتها الجليلة (11 عاما) ومعها 35 مليون يورو.

ونقل موقع بيلد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية أن دبلوماسيا ألمانيا ساعدها في الهروب وأنها قدمت طلبا للجوء في ألمانيا وطلبا آخر للطلاق من الشيخ محمد بن راشد.

وقالت "ذا صن" إن سبب الهروب هو "خوفها على حياتها".

أما سبب تقديمها طلب اللجوء إلى ألمانيا فهو "لعدم ثقتها بالسلطات البريطانية، وخشيتها من أن تعيدها إلى دبي".

وحتى الآن لا توجد تأكيدات رسمية من أي جانب بشأن الأميرة هيا وأولادها، غير أنها لم تظهر علنا منذ شباط الماضي.

ويقول موقع "بيلد" إن الأميرة هيا ليست هي المرأة الأولى التي تهرب من محيط حاكم دبي القوي، الذي تقدر ثروته بـ10 مليارات يورو، فقد سبق أن حاولت اثنتان من بناته الهروب: شمسة (38 عاما) هربت داخل إنجلترا بسيارة، قبل أن يتم اقتيادها من كامبريدج وإعادتها إلى دبي، ولطيفة (32 عاماً)، التي حاولت الهروب بيخت من عمان قبل أن تعترضها البحرية الهندية وتعيدها إلى والدها.

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