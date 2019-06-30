الكربولي: لن نثق برجل ينسلخ من مذهبه .. من يقصد؟

2019/06/30 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم حزب الحل جمال الكربولي، الأحد إن العراقيين يعتزون بمعتقداتهم ومذاهبهم، وتغيير المعتقدات أمر وارد كونه متعلق بتغيير القناعات.وأضاف الكربولي في تغريدة على “تويتر” اليوم( 30 حزيران 2019) إنه “عندما ينسلخ الرجل من مذهبه بهدف الحصول على منصب فإن أول ما يفقده هو الاحترام، لن نثق برجل يغير جلده ويدعي انتماءه لنا لمصادرة منصب هو من حق المكون السني”.وكان وزير الدفاع نجاح الشمري، أجرى جولة في مدينتي الكاظمية والأعظمية، وصلى خلالها في مرقد الإمام الكاظم وجامع أبو حنيفة النعمان.

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