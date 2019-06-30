“بالفيديو” العيداني للمتظاهرين: ملف البطالة عام ولايمكن حله بين “ليلة وضحاها”

2019/06/30 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أقر محافظ البصرة اسعد العيداني ، الاحد، بمشروعية مطالب المتظاهرين لكنه حذر في الوقت ذاته من التعدي على ممتلكات المواطنين والمنشآت الحكومية خلال التظاهرات.وقال العيداني في كلمة وجهها للمتظاهرين أمام مبنى الحكومة المحلية ، إن التظاهرات السلمية مشروعة ومحفوظة”، مبينا “الاجتماع الأمني الذي عقد امس السبت أكد ضرورة الحفاظ على حياة […]

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