التعليم النيابية: دول المنطقة فتحت جامعات ربحية للعراقيين فقط

2019/06/30 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة التعليم النيابية، عن فتح عدد من دول المنطقة جامعات واستحداث اقسام للدراسات العليا للعراقين للتربح تتصدرها السودان ومصر، عازيا الأمر إلى تضييق القبول على الدراسات العليا من قبل الوزارة.وقال النائب عن لجنة التعليم رياض محمد لـ/ المعلومة /، ان “قلة المقاعد المخصصة للدراسات العليا وارتفاع أسعار النفقة الخاصة دفع […]

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