2019/06/30 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احباط عملية تهريب بيض ورز عبر منفذ الشلامجة

تأریخ التحریر: : 2019/6/30 18:40

• 32 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط عملية تهريب بيض ورز عبر منفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط عملية تهريب بيض ورز عبر منفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).