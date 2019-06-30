عودة الاشارات المرورية في بغداد.. وتحذير للمخالفين

2019/06/30 | 18:53

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وقال مدير شعبة الاعلام في المديرية الرائد فادي الخزعلي في بيان تلقت {الفرات ينوز} نسخة منه، إنه "حسب امر وتوجيه مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي، تم الإيعاز الى كافة مفارزنا العاملة جانبي الكرخ والرصافة بتنبيه السائقين للالتزام بالعمل على الاشارة المرورية ضمن التقاطعات التي تم الانتهاء من صيانتها والتي بدأت بالعمل تدريجيا بعد متابعة_حثيثة من مدير المرور العام مع امانة بغداد/ قسم هندسة الطرق وشعبة الإشارات المرورية لإعادة تأهيلها بعد مطالبات عديدة بضرورة إرجاعها للعمل".واضاف الخزعلي، "لذا وجب التنويه الى كل سائقي المركبات في بغداد الانتباه وتقليل السرعة والتوقف عند التقاطعات والالتزام الطوعي بالإشارة المرورية".ونوه الى ان "عقوبة عدم الامتثال للإشارة المرورية هي 30 الف دينار وفق قانون المرور 86 لسنة 2004".انتهى

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