2019/06/30 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن مجلس القضاء في اقليم كردستان عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة شهر في محاكم الاقليم.وجاء في كتاب للمجلس يحمل الرقم (1335) بتاريخ اليوم الاحد ويحمل توقيع بنكين قاسم رئيس المجلس، ان تعطيل الدوام يبدأ من يوم غد الاثنين ويستمر لغاية شهر ويشمل محاكم الاقليم.وحسب الكتاب فإن تعطيل الدوام لا يشمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاكم الإقليم تعطل لشهر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاكم الإقليم تعطل لشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).