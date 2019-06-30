بالصور..  الصين تفتتح مطارا ساهمت في تصميمه المهندسة العراقية زها حديد

2019/06/30 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..انتهت رسميا أعمال بناء مطار “داكسينغ” العملاق في بكين، والذي ساهمت في تصميمه المهندسة العراقية-البريطانية الراحلة، زها حديد، حيث من المرتقب افتتاحه في 30 أيلول المقبل.وشاركت حديد المتوفية سنة 2016 في تصميم المطار رفقة قسم الهندسة التابع لشركة مطارات باريس.وشيد المطار الجديد ذو المحطة الواحدة على بعد 46 كيلومترا جنوب ساحة […]

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