2019/06/30 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب مخترع "الفلاش ميموري"، العالم الهندي، أجاي بهات، عن اعتذاره إزاء الصعوبات التي يواجهها الكثيرون عند محاولة استخدام اختراعه الذي أبصر النور قبل نحو عقدين من الزمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 23 عاما.. مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 23 عاما.. مخترع "الفلاش ميموري" يعتذر للعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).