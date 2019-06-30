الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن وفاة أحد منتسبيه في احد مكاتب الداخلية

2019/06/30 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن وفاة أحد منتسبيه في احد مكاتب وزارة الداخلية.

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