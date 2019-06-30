بحادث سير على طريق بابل- ديوانية.. مصرع واصابة 5 اشخاص

2019/06/30 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمصرع واصابة خمسة اشخاص اثر حادث سير وقع على الطريق بين محافظتي بابل والديوانية، بسبب السرعة العالية.

وقال المصدر إن "حادث

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