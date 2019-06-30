50 الف دولار ثمن حقيبة زوجة أردوغان!.. تعرف بالتفاصيل

2019/06/30 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أثار ثمن حقيبة يد عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غضبًا في تركيا، التي تمر بأزمة اقتصادية، وتراجع مستمر في الأوضاع المعيشية للمواطنين

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