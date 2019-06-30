3 مصابين بإطلاق نار على موكب وزير لبناني في

2019/06/30 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد الغريب، أن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة.وقال الغريب: "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص"، رافضا التعليق على الحادث.

انتهى.ص.هـ.ح.

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