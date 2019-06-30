المرور العامة تعلن بدء العمل بالإشارات المرورية في بغداد اعتباراً من اليوم

2019/06/30 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، بدء العمل بالإشارات المرورية في بغداد بدءاً من اليوم، داعية السائقين الى الانتباه وتقليل السرعة والتوقف عند التقاطعات والالتزام الطوعي بالإشارة المرورية.

وقال مدير شعبة الاعلام في المديرية الرائد فادي الخزعلي في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إنه "حسب أمر وتوجيه مدير المرور العام اللواء عامر خضير العزاوي، تم الإيعاز الى كافة مفارزنا العاملة جانبي الكرخ والرصافة بتنبيه السائقين للالتزام بالعمل على الاشارة المرورية ضمن التقاطعات التي تم الانتهاء من صيانتها والتي بدأت بالعمل تدريجيا بعد متابعة_حثيثة من مدير المرور العام مع امانة بغداد/ قسم هندسة الطرق وشعبة الإشارات المرورية لإعادة تأهيلها بعد مطالبات عديدة بضرورة إرجاعها للعمل".وأضاف الخزعلي، "لذا وجب التنويه الى كل اخواننا سائقي المركبات في بغداد الانتباه وتقليل السرعة والتوقف عند التقاطعات والالتزام الطوعي بالإشارة المرورية"، لافتا الى ان "عقوبة عدم الامتثال للإشارة المرورية هي 30 الف دينار وفق قانون المرور 86 لسنة 2004".

انتهى.ص.هـ.ح.

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