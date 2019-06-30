بالوثيقة.. قرار مجلس الوزراء بشأن إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار

2019/06/30 | 19:41

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحا بشأن منتسب تابع لها تُوفي في مكتب تابع لوزارة الداخلية ببغداد قبل أيام، بعد توجيه تهمة "مدنية" له.

وقالت مديرية أمن الحشد في بيان، إن "المنتسب (جواد كاظم شبل زيدان)

بغداد اليوم _ كردستان

أعلن مجلس القضاء في اقليم كردستان، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي لمدة شهر في محاكم الإقليم، بإستثناء النظر في "ملفات الادعاء العاجلة".

وقال رئيس المجلس بنكين قاسم في كتاب رسمي يحمل توقيعه وصادر بتاريخ اليوم 30

بغداد اليوم _ متابعة

دعا البرلمان البحريني، اليوم الأحد، دولة قطر إلى التركيز على إيجاد حلول لـ"مشكلاتها الداخلية، والكف عن التعمد لإثارة الفتن والتدخل بشؤون البحرين الداخلية"، فيما اتهم "قناة الجزيرة القطرية" بالسعي لـ&qu

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