صادقون تطالب بإعادة النظر في أسئلة اللغة العربية للسادس إلاعدادي

2019/06/30 | 19:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… دعت كتلة صادقون النيابية، الأحد، اللجان المشرفة على أداء الامتحانات الوزارية في وزارة التربية إلى إعادة النظر بأسئلة اللغة العربية لمرحلة السادس الإعدادي بجميع فروعه( أدبي، تطبيقي، إحيائي)، فيما وصفت الأسئلة بـ”الانتقامية”.وقال عضو الكتلة حسن سالم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عدم وضع فترة زمنية بين الامتحانات للمراحل المنتهية أمر […]

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