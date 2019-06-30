2019/06/30 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت قوات الحشد الشعبي، عبوتين ناسفتين كانتا معدتين للتفجير جنوب محافظة صلاح الدين.وقال المتحدث باسم عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي مشتاق طالب الحساني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن قوة من اللواء 41 في الحشد الشعبي عثرت، على عبوتين ناسفتين كانتا معدة للتفجير في منطقة تل الذهب جنوب محافظة صلاح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يفكك عبوتين ناسفتين معدتين للتفجير جنوب صلاح الدين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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