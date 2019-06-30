اليونيسيف: مليون موظف يمني لم يستلم راتبه منذ سنتين ونصف

2019/06/30 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، الأحد، من أنهيار الخدمات الأساسية في اليمن بشكل تام ، مع دخول الحرب في هذا البلد عامها الخامس.وقالت المنظمة في تقرير لها إن رواتب 1.25 مليون موظف حكومي لم تدفع منذ أكثر من سنتين ونصف، بمن فيهم الأطباء والأخصائيون الاجتماعيون وغيرهم من العاملين في القطاع العام.[…]

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