“بالصور” حريق ضخم يلتهم “كافيتريا” مستشفى القاسم في بابل من دون تسجيل خسائر بشرية

2019/06/30 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تمكنت فرق الدفاع المدني في بابل ، الاحد، من اخماد حريق اندلع في “كافتريا” داخل مستشفى القاسم بالمحافظة.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد الى “يس عراق”، إن مفرزة تابعة إلى مركز الهاشمية بمديرية دفاع مدني بابل، تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في مخزن اسطوانات الأوكسجين وكافتريا مستشفى القاسم من […]

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