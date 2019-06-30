2019/06/30 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توكد هيئة الحشد الشعبي أن المنتسب جواد كاظم شبل زيدان الذي توفي قبل ايّام في مكتب البياع التابع لوزارة الداخلية لم تكتمل التحقيقات بعد بشأن طبيعة وفاته .وصرحت مديرية امن الحشد الشعبي، أن المتوفى لم يكن يشغل منصبا قياديا في الحشد، وتم تسليمه الى الجهات المعنية وفق أوامر قضائية بحسب ما معمول به في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن وفاة أحد منتسبيه في احدى مكاتب الداخلية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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