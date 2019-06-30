2019/06/30 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي جابر الموسوي، الاحد، بمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وقائد عمليات الفرات الاوسط علي الحمداني كلا على حدة، وبحث معهما الملف الامني في المحافظة وأهمية الحشد في استتباب الامن.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، آمر اللواء السابع في الحشد الشعبي جابر الموسوي التقى محافظ كربلاء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص آمر اللواء السابع يلتقي محافظ كربلاء وقائد عمليات الفرات الأوسط بالحشد ويبحث معهما الملف الأمني في المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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