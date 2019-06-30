2019/06/30 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، الأحد ٣٠ حزيران ٢٠١٩ ، عن إدخال مغذي البتيرة / ٢ المستحدث للعمل ، بعد إنجازه بنسبة( ١٠٠ % ) ، الذي يغذي جزء من قرى ومناطق ناحية البتيرة غرب مدينة العمارة.وقال مدير الفرع المهندس “جاسم راضي بريدي”في بيان وتلقته وكالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرع توزيع كهرباء ميسان:ادخال مغذي البتيرة الثاني 11 ك.ف الجديد للعمل بعد إنجازه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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