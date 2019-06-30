مجلس الديوانية يشكل لجنة تحقيقية بالمحافظ المقال لاستمرأه بالمنصب رغم الإقالة

2019/06/30 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة الديوانية، الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية بالمحافظ المقال سامي الحسناوي وإحالته للنزاهة بسبب كسره قرار المجلس بإستمراره في المنصب رغم اقالته.وقالت عضو المجلس ضحى الموسوي لـ/ المعلومة /، إن “المجلس صوت على قرار تكليف النائب الثاني للمحافظ لإدارة شؤون المحافظة لحين انتخاب محافظ جديد بعد اقالة سامي الحسناوي”.[…]

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