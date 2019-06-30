صادقون تطالب بإعادة النظر بأسئلة اللغة العربية للسادس إعدادي

2019/06/30 | 19:54

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بغداد :سومر نيوز

دعت كتلة صادقون النيابية، الأحد، اللجان المشرفة على أداء الامتحانات الوزارية في وزارة التربية إلى إعاد...

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