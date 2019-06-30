أمن الحشد يصدر توضيحا بشأن وفاة أحد منتسبيه في احدى مكاتب الداخلية

2019/06/30 | 19:54

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بغداد :سومر نيوز

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحا بشأن منتسب تابع لها تُوفي في مكتب تابع لوزارة الداخلية بب...

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