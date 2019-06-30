فلاديمير بوتين يسلط الضوء على “أفول الليبرالية”

2019/06/30 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “الوقت ينفد بالنسبة لليبرالية.” تلك هي الرسالة الرئيسية التي كان الكرملين يبعثها للمواطنين الروس على مدى العقد الماضي.بعد قصفهم بشكل يومي بالصور

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