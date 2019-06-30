الحدود يتغلب على النجف في دوري الكرة الممتاز

2019/06/30 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

استطاع فريق الحدود ان يحرج مضيفه النجف بتغلبه عليه 1-0

في المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي ضمن لقاءات الاسبوع الـ15 من

المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ويدين الحدود في فوزه الى اللاعب محمد سعيد، الذي سجل

هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ليهدي فريقه الفوز الغائب منذ

جولتين.

الفوز رفع رصيد الحدود الى النقطة 40 في المركز الثاني

عشر، بينما تجمد رصدي النجف عند النقطة 37 في المركز الخامس عشر.

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