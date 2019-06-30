2019/06/30 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية اليوم الأحد ورشة عمل عن (المخدرات تحدي كبير امام السلطات وداء يفتك بالشباب، وتفكيك لكيان الأسرة والمجتمع والدولة)، برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي على قاعة الشيخ محمد رضا الشبيبي، بحضور النائب الأول السيد حسن الكعبي والدكتور بشير الحداد نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة المرأة النائب هيفاء الأمين والسيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد خلال ورشة عمل (المخدرات تحدي كبير امام السلطات وداء يفتك بالشباب):على كافة مؤسسات الدولة التعاون للقضاء على ظاهرة إنتشار المخدرات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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