2019/06/30 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أطلق مجهولون النار على موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين صالح الغريب مما أسفر عن إصابة ثلاثة من مرافقيه، حالة أحدهم حرجة .وكانت بلدة كفرمتى في قضاء عاليه، شرق بيروت، قد شهدت احتجاجات على إثر التحضيرات لزيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى البلدة، في إطار جولته على قرى عاليه.وعمد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق النار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني وإصابة ثلاثة من مرافقيه وكالة خطوة برس.

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