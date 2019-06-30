وزير النفط يتوقع تمديد اتفاق أوبك بين 6 إلى 9 أشهر

2019/06/30 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع وزير النفط ثامر الغضبان اليوم الأحد ، تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة.وقال الوزير في بيان “منتجو النفط الرئيسيون يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر.” وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق […]

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