عاجل.. تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب

2019/06/30 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير حداد عن تمديد الفصل التشريعي للمجلس ولمدة شهر من اجل التصويت على عدد من القوانين الهامة.ومن المقرر ان ينتهي الفصل التشريعي لمجلس النواب يوم غد الاول من شهر تموز وبذلك التمديد ستكون عطلة البرلمان التشريعية في الاول من شهر اب المقبل./انتهى

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