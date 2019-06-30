محافظ بغداد الجزائري يوجه بإزالة التجاوزات على الأراضي المخصصة للأبنية المدرسية

2019/06/30 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه محافظ بغداد فلاح الجزائري، الأحد، بإزالة التجاوزات على الأراضي المخصصة للأبنية المدرسية في المحافظة.وذكر بيان لمحافظة بغداد وتلقته وكالة صدى، ان “محافظ بغداد فلاح الجزائري عقد اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم الكادر الخدمي المتقدم في المحافظة لمناقشة المشروع الوطني الخاص ببناء المدارس”.وأضاف أنه “تم خلال الاجتماع، الذي حضره النائب الفني لمحافظ بغداد وممثل

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