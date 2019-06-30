2019/06/30 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة التعيينات المركزية في ديوان الوقف الشيعي عن اسماء المقبولين لشغل الوظائف الناتجة عن حركة الملاك الاداري والتعليمي {الوجبة الاولى}.وقال الوكيل الاداري والمالي لرئيس ديوان الوقف الشيعي حسين التميمي، في بيان وتلقته وكالة صدى، ان” اللجان المركزية المكلفة بالمتابعة والتدقيق والفحص في الديوان انجزت مهامها الادارية والفنية بالصورة المثلى وبمستوى اتسم بالشفافية والموضوعية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسماء الوجبة الاولى من التعيينات على ملاك الوقف الشيعي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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