بشير الحداد: البرلمان بصدد اجراء تعديل لارغام الفائزين بتأدية اليمين ضمن سقف زمن محدد

2019/06/30 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد ،ان البرلمان بصدد اجراء تعديل لارغام الفائزين بتأدية اليمين ضمن سقف زمن محدد.وقال الحداد ،ان المعارضة حالة صحية وندعم وجودها لتصحيح العملية الديمقراطية ويجب اقرار قانون يحمي المعارضة ودورها، مشيرا الى ان المحاصصة عطلت اداء البرلمان ولن نقف مكتوفي الايدي واستطعنا تشريع بعض القوانين”.وتابع النائب الثاني […]

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