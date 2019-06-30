شبكة الاعلام تبحث التعاون مع مؤوسسة الشهداء

2019/06/30 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت عضو مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي هديل كامل خلال زيارتها مؤوسسة الشهداء اليوم الاحد مع مدير دائرة شهداء الارهاب طارق المندلاوي آفاق التعاون الاعلامي وابراز دور المؤسسة في رعاية ذوي الشهداء.

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