2019/06/30 | 20:10

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ايران ستدشن محطة تصديرية للنفط على بحر عُمان

أعلن محافظ هرمزكان جنوبي ايران عن تدشين المرحلة الاولى من محطة

تصديرية للنفط بطاقة 2 مليون برميل في منطقة جاسك المطلة على بحرعمان

حتى عام مارس/آذار 2021.وأوضح فريدون همتي في تصريح تابعته "فارس" اليوم الاحد، أن المستوى

التصديري المستهدف لمحطة جاسك يبلغ 10 ملايين برميل.



وأن بناء المحطة

يجري عبر شركتين ايرانيتين مقتدرتين.يشار الى أن المحطة تقع في منطقة "كوه مبارك" غربي جاسك وتقام على

مساحة 5 الاف هكتار، ومن شانها أن تكون اضخم محطة نفط تصديرية في

ايران وببحر عمان بغية تأمين صادرات النفط وتقليل مسافة ناقلات النفط

عن الاسواق الاستهلاكية.

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