الحشد الشعبي يصدر توضيحاً بشأن وفاة أحد منتسبيه في إحدى مكاتب الداخلية

2019/06/30 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت مديرية أمن الحشد، إن "المتوفى لم يكن يشغل منصباً قيادياً في الحشد، وتم تسليمه الى الجهات المعنية وفق أوامر قضائية بحسب ما معمول به في أمن الحشد باعتبار أن التهمة الموجهة إليه مدنية وليست عسكرية.وأضافت، أن "الحشد يتابع القضية باهتمام بالغ مع وزارة الداخلية التي فتحت تحقيقا بالموضوع للوقوف على اسباب الوفاة والتحقيق متوقف على نتائج تقرير الطب العدلي"، مبينة أن "الحشد الشعبي مؤمن بعدالة القضاء العراقي وبمهنية وزارة الداخلية بكشف الحقائق وعرضها على الرأي العام".انتهى.ص.هـ.ح.

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