اعتقال 3 متهمين بـ “الدكة العشائرية“ في ميسان

2019/06/30 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد, اعتقال 3 متهمين بـ"الدكة العشائرية" في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"

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