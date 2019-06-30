2019/06/30 | 20:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد, اعتقال 3 متهمين بـ"الدكة العشائرية" في محافظة ميسان.
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وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز"
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 متهمين بـ “الدكة العشائرية“ في ميسان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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