الحكم 7 سنوات سجن على مدير عام المصرف الزراعي السابق

2019/06/30 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تفاصيل قرار الحكم الجديد الصادر بحق المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني السابق

وذكر بيان للهيئة حصلت "العهد نيوز" نسخة

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