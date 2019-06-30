عبد المهدي يستقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي

2019/06/30 | 20:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

علّق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأحد، على اتهامات وُجهت إليه بـ"التواطؤ" مع تركيا لقصف مناطق وقرى داخل إقليم كردستان تقول أنقرة إنها تضم مواقع لحزب العمال الكردستاني.

وقال عضو الحزب الديمقراطي ريبين

بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الوزراء، في ايار الماضي، إحالة الأراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي إلى الاستثمار.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة، صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء، جاء فيها، أن "مجلس الوزراء قرر في جلست

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، توضيحا بشأن منتسب تابع لها تُوفي في مكتب تابع لوزارة الداخلية ببغداد قبل أيام، بعد توجيه تهمة "مدنية" له.

وقالت مديرية أمن الحشد في بيان، إن "المنتسب (جواد كاظم شبل زيدان)

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