2019/06/30 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : متابعة بعد ان كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري في لقاء مع صحيفة البينة الجديدة ” أن حجم ما انفق فقط كتصاميم على مشروع قطار بغداد المعلق يقدر بـ(40) مليار دولار او ما يعادل اكثر من (50) مليار دينار وهو مبلغ لاشك يوجع القلب ويؤدي بأي واحد لـ»الجلطة» !! أعلن النائب عن تیار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطار بغداد : 3 محافظين تناوبوا توقيع اكبر كذبة معلقة بذاكرة البغداديين : 50 مليار دفعت منذ 2011 ! صور وفيديو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطار بغداد : 3 محافظين تناوبوا توقيع اكبر كذبة معلقة بذاكرة البغداديين : 50 مليار دفعت منذ 2011 ! صور وفيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).