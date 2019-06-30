2019/06/30 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس خلال عمليات البناء للجدار الحدودي بين تركيا وسوريا، اكتشف عناصر من الجيش التركي وجود ألغام مزروعة في المنطقة، دون أن تكون محددة بأي من الخرائط التابعة للجيش، والتي تكشف مواقع الالغام التركية بدقة، وفق ما كشفت وثائق نشرها موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي.وبحسب تلك الوثائق فإن الملازم صالح ألاسو، أبلغ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: الجيش التركي “أضاع” خرائط مواقع ألغام على حدود سوريا وكالة خطوة برس.

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