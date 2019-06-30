رابيو يستعد للانضمام الى يوفنتوس

2019/06/30 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي وصول لاعب خط الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى تورينو من أجل الخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه للفريق.ونشر بطل الدوري الإيطالي في آخر ثلاثة مواسم صورا ومقطع فيديو لرابيو، وعلق: “أنظروا من وصل للتو لمطار تورينو”.وربطت العديد من التقارير الصحفية، رابيو، بالانتقال إلى برشلونة، أو ريال مدريد، أو […]

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