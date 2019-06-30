اعتقال 3 متهمين بـ”الدكة العشائرية” في ميسان

2019/06/30 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان

أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 3 متهمين بـ”الدكة

العشائرية” في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه ان “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية

العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القت

القبض على ٣ متهمين (بالدكة العشائرية)، ضمن محافظة ميسان”.

واضاف “وجاءت عملية القبض وفق مذكرات قبض قضائية،

وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا”.

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