شرطة واسط تعلن القبض على متهم بقتل زوجته بسلاح ناري

2019/06/30 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ واسط

أعلنت مديرية شرطة محافظة واسط، الاحد، اعتقال متهم بقتل

زوجته بسلاح ناري، مشيرة الى ان المتهم اعترف بجنايته عن مواجهته بالادلة.

وقال المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إن “مكافحة إجرام واسط القت القبض على متهم قام بقتل زوجته وإخفاء معالم

وسلاح الجريمة، إلا إن المهنية العالية التي يتحلون بها رجال مكافحة إجرام واسط

حالت دون نكرانه الجريمة”.

واضافت المديرية، “حيث تم تشكيل فريق عمل عالي

المستوى وتم جمع الأدلة والمعلومات وعند مجابهته بالأدلة اعترف صراحتة بقيامه

الجريمة دونت أقواله واجري كشف الدلالة بحضور قاضي التحقيق وتم توقيفه وإحالته الى

القضاء لينال جزائه العادل” .

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