2019/06/30 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يستقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/30 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يستقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يستقبل مستشار الرئيس الكوري الجنوبي للشؤون الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).