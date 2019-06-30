محتجون يحرقون بناية المجلس البلدي في ناحية الاصلاح بمحافظة ذي قار

2019/06/30 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرق محتجون بناية المجلس البلدي في ناحية الاصلاح بمحافظة ذي قار اليوم احتجاجا على سوء الخدمات واستحواذ اعضاء المجلس للامتيازات غير المشروعة./انتهى

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