معايير إعفاء و اختيار القيادات في وزارة التعليم العالي ؟؟

2019/06/30 | 20:26

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بغداد :سومر نيوز

كتب / د.



باسل عباس خضير …

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليست مثل كل الوزارات ، ورغم إنها ليست ...

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