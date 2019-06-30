2019/06/30 | 20:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب / د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معايير إعفاء و اختيار القيادات في وزارة التعليم العالي ؟؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كتب / د.
باسل عباس خضير …
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليست مثل كل الوزارات ، ورغم إنها ليست ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
معايير إعفاء و اختيار القيادات في وزارة التعليم العالي ؟؟) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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